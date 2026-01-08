Apple a lancé cette semaine sa campagne Back to School 2026 qui concerne pour l’instant quatre pays (Australie, Nouvelle-Zélande, Brésil et Corée du Sud). Cette opération permet aux étudiants de l’enseignement supérieur et au personnel éducatif de bénéficier d’accessoires gratuits ou à prix réduit pour l’achat d’un Mac ou d’un iPad éligible.

Des AirPods et d’autres accessoires offerts

L’offre est valable du 6 janvier au 11 mars dans les pays concernés. Le mécanisme reste similaire aux promotions observées l’année dernière en France : pour chaque catégorie d’appareil acheté, Apple propose au moins une option d’accessoire sans surcoût, dont des AirPods. Les clients souhaitant un équipement plus onéreux peuvent opter pour une mise à niveau en payant simplement la différence de prix.

En Australie par exemple, Apple a dévoilé une grille précise selon le matériel choisi :

Pour l’achat d’un iPad Air ou iPad Pro : l’acheteur a le choix entre un Apple Pencil Pro (valeur de 199 dollars australiens) ou des AirPods 4 standards (valeur de 219 dollars australiens). Il est possible de migrer vers des AirPods 4 avec réduction active du bruit (ANC) moyennant 80 dollars australiens supplémentaires ou vers un clavier Magic Keyboard en ajoutant entre 210 et 350 dollars australiens selon le modèle.

l’acheteur a le choix entre un Apple Pencil Pro (valeur de 199 dollars australiens) ou des AirPods 4 standards (valeur de 219 dollars australiens). Il est possible de migrer vers des AirPods 4 avec réduction active du bruit (ANC) moyennant 80 dollars australiens supplémentaires ou vers un clavier Magic Keyboard en ajoutant entre 210 et 350 dollars australiens selon le modèle. Pour l’achat d’un iMac : les AirPods 4 avec ANC (valeur de 299 dollars australiens) sont offerts. Une option de mise à niveau permet d’obtenir les AirPods Pro 3 contre un supplément de 130 dollars australiens.

les AirPods 4 avec ANC (valeur de 299 dollars australiens) sont offerts. Une option de mise à niveau permet d’obtenir les AirPods Pro 3 contre un supplément de 130 dollars australiens. Pour l’achat d’un MacBook Air ou MacBook Pro : l’offre inclut gratuitement les AirPods 4 avec ANC ou au choix un accessoire (Magic Mouse, Magic Trackpad ou Magic Keyboard avec Touch ID). Là encore, la mise à niveau vers les AirPods Pro 3 est accessible pour 130 dollars australiens de plus.

L’offre se cumule avec les remises éducation sur l’Apple Store

Le Back to School 2026 est accessible via tous les canaux de distribution : Apple Store en ligne, l’application Apple Store et les Apple Store physiques. Point important pour le budget étudiant, cet avantage s’ajoute aux tarifs préférentiels éducation déjà appliqués sur le matériel. De plus, l’assurance AppleCare+ bénéficie d’une réduction allant jusqu’à 10 % pour ce public spécifique.

Qu’en est-il de la disponibilité en France et dans d’autres pays ? Il faudra attendre l’été pour avoir le Back to School 2026 chez nous, juste avant la rentrée des classes.