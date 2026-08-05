Ted Lasso est de retour : le premier épisode de la saison 4 est disponible sur Apple TV

Ted Lasso est enfin de retour. Trois ans après la diffusion de sa troisième saison, la comédie emblématique d’Apple TV reprend aujourd’hui, 5 août 2026, avec le premier épisode de sa saison 4. Les épisodes suivants seront proposés chaque mercredi jusqu’au 7 octobre.

Ted Lasso revient à Richmond pour un nouveau défi

Cette nouvelle saison change sensiblement la donne pour le personnage incarné par Jason Sudeikis. De retour à Richmond, Ted prend cette fois les commandes d’une équipe féminine de football évoluant en deuxième division. Une orientation déjà évoquée avant son officialisation, lorsque les premières informations annonçaient la création d’une équipe féminine à l’AFC Richmond.

Apple avait ensuite confirmé le retour de la série en publiant les premières images de la saison 4, avant de dévoiler sa date de sortie et un premier teaser.

Jason Sudeikis retrouve les figures historiques de la série

Hannah Waddingham reprend son rôle de Rebecca Welton, tandis que Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt et Jeremy Swift sont également de retour. La distribution accueille plusieurs nouveaux venus, dont Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Aisling Sharkey, Abbie Hern et Grant Feely.

Cette quatrième saison n’était pourtant pas acquise. Après le final de 2023, Jason Sudeikis attendait de trouver une histoire justifiant réellement une suite. Le nouvel arc consacré au football féminin aura donc visiblement convaincu Sudeikis de poursuivre l’aventure.

Avec son optimisme caractéristique et ses personnages devenus familiers, Ted Lasso redevient l’un des rendez-vous majeurs d’Apple TV. Le premier épisode est disponible dès aujourd’hui, avant une diffusion hebdomadaire pendant les deux prochains mois.