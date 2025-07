C’est reparti : la troisième saison de l’excellente série de S.F Foundation vient de démarrer sur Apple TV+. Toujours inspirée (parfois d’assez loin) par l’œuvre éponyme monumentale d’Isaac Asimov, Foundation saison 3 « poursuit l’épopée d’un groupe d’exilés dans leur voyage monumental pour sauver l’humanité et reconstruire la civilisation au cœur de la chute de l’Empire Galactique. » L’action prend place cette fois 152 ans après les évènements de la saison 2 (Hari seldon et sa disciple Gaal se réveillent à intervalles régulier d’une sorte de longue phase de cryogénisation), et l’on note l’arrivée d’un personnage aux pouvoirs stupéfiants, La Mule, dont l’ambition est clairement de prendre possession de l’Empire. Autre changement, cette fois de casting, puisque Mikael Persbrandt, qui interprétait La Mule à la fin de la saison 2, laisse sa place dans la saison 3 à Pilou Asbæk. Aucune explication n’a été fournie pour ce changement d’acteur.



Cette troisième saison est aussi celle qui marque le départ de David S.Goyer à la création de la série, ce dernier n’ayant pas souhaité poursuivre l’aventure à cause de différends créatifs. Ian Goldberg est donc de fait l’unique showrunner de la série, et ce dernier aura aussi en charge la saison 4 déjà en phase de préproduction.

Le premier épisode de la saison 3 de Foundation est donc immédiatement disponible sur Apple TV+. Les épisodes suivants seront diffusés chaque vendredi.