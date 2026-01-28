Après des mois de rumeurs et d’attente, Apple TV a confirmé le retour de l’une de ses séries les plus emblématiques. Ted Lasso reviendra pour une quatrième saison et l’on en sait un peu plus sur la période de sortie, soit l’été 2026. La plateforme misera une nouvelle fois sur sa série de comédie phare pour augmenter son volume d’abonnés, à un moment où le service semble enfin décoller.

Un casting emblématique et une nouvelle aventure sportive

Jason Sudeikis reprendra son rôle du coach Ted, accompagné de Brendan Hunt (Coach Beard), Hannah Waddingham (Rebecca), Brett Goldstein (Roy Kent) et d’autres visages familiers. Cette saison introduira toutefois un changement majeur : Ted devient entraîneur d’une équipe féminine, ouvrant ainsi la voie à de nouveaux enjeux sportifs et humains, dans la continuité de l’esprit bienveillant qui a fait le succès de la série.

La production est actuellement en cours, mais Apple se montre suffisamment confiant pour annoncer dès maintenant une diffusion estivale, probablement entre juillet et août, soit dans la lignée des deux premières saisons. Apple TV publie aussi pour l’occasion une salve d’images, qui confirment certains changements apportés au scénario initial.

Une série devenue un pilier d’Apple TV

Lancée en 2020 en pleine période de confinement, Ted Lasso s’était imposée comme une surprise majeure du streaming, décrochant de nombreuses récompenses, dont plusieurs Emmy Awards. Si les saisons suivantes ont suscité des avis plus partagés chez les critiques, la série a conservé une popularité durable auprès du public et figure encore régulièrement dans le Top 10 d’Apple TV+.

Initialement pensée comme une œuvre en trois actes, la série prend désormais un nouveau tournant créatif. Le scénariste et producteur Jack Burditt, connu pour son travail sur Modern Family et 30 Rock, rejoint l’équipe, promettant une évolution de ton sans renier l’ADN de la série.

Avec cette quatrième saison, Apple espère évidemment relancer l’engouement autour de son programme phare et démontrer que l’univers de Ted Lasso peut encore surprendre, toucher et rassembler bien au-delà de son arc narratif d’origine. Un pari sans doute risqué, mais qui ne craquerait pas devant l’optimisme de ce cher Ted ?