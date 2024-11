C’est la confirmation d’une théorie de fans de la série qui courait depuis la première saison. Brett Goldstein, à la fois acteur et scénariste sur la série populaire Ted Lasso, entérine l’idée selon laquelle la série serait une version modernisée du Magicien d’Oz : « Oh oui, il y a énormément de The Wizard of Oz dans Ted Lasso », explique Goldstein dans les colonnes d’Entertainment Weekly. « La machine à flipper, c’est celle où Ted doit rentrer chez lui. ‘Il n’y a pas d’endroit comme chez soi.’ Et puis, il n’y a pas d’endroit comme Richmond F.C. Oui, c’est totalement The Wizard of Oz. »

Le grincheux Roy Kent, interprété par Brett Goldstein dans la série Ted Lasso

Cette clarification (qui n’est pas totalement une surprise), tombe à un moment propice : la comédie musicale Wicked, tirée d’un spectacle de Broadway, déroule son action dans le monde d’Oz, et c’est un énorme succès au demeurant. Goldstein pousse plus loin la comparaison : « Moi, je suis l’Homme de fer blanc », précise Goldstein au sujet de Roy Kent, son personnage dans la série. « Ted est Dorothy, Rebecca est le Lion, et l’Épouvantail, c’est Jamie. Je suis sûr que cela va provoquer beaucoup de discussions. »

C’est bien beau tout ça, mais nous on attend toujours l’annonce d’une quatrième saison.