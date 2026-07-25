Apple est en pleine négociation avec Donald Trump et son administration pour utiliser la RAM de fournisseurs chinois dans ses produits, sachant que le secteur connaît une pénurie. Mais Micron, l’un des trois gros fabricants de mémoire vive, s’y oppose, comme le révèle le Wall Street Journal.

Micron veut empêcher Apple d’utiliser la RAM chinoise

Au cours des récentes semaines, Tim Cook, le patron d’Apple, et d’autres dirigeants de l’entreprise ont présenté le projet à Donald Trump, ainsi qu’à Howard Lutnick, le secrétaire au Commerce des États-Unis, et Scott Bessent, le secrétaire du Trésor.

Apple teste déjà la RAM de ChangXin Memory Technologies (CXMT) et négocie avec Yangtze Memory Technologies (YMTC) pour l’avoir en fournisseur supplémentaire, avec un périmètre limité aux appareils commercialisés hors des États-Unis. Micron, un fabricant américain, tente de faire bloquer ces accords alors que CXMT et YMTC figurent parmi les entreprises chinoises désignées par le Pentagone pour leurs liens militaires, et que YMTC apparaît aussi sur l’Entity List du département du Commerce. C’est un registre qui recense des entreprises chinoises jugées liées à l’armée chinoise (PLA) et menaçant la sécurité nationale américaine.

Micron estime que les fournisseurs chinois pratiquent des prix très agressifs, capables de sous-coter durablement les producteurs américains de mémoire si Apple leur ouvre ce débouché mondial. Le groupe accélère parallèlement la construction de ses usines aux États-Unis pour répondre à la demande, un investissement industriel qui renforce son argument auprès de l’administration Trump.

L’administration Trump doit faire des choix

L’administration Trump examine une autorisation circonscrite aux marchés étrangers tout en poursuivant deux objectifs qui se heurtent dans ce dossier. Plusieurs données concentrent les pressions exercées sur sa décision :

Apple vise de la RAM chinoise pour les produits vendus hors du territoire américain, sans qu’une interdiction formelle ne concerne aujourd’hui ce schéma.

CXMT et YMTC soulèvent un enjeu de sécurité nationale en raison de leur désignation militaire chinoise.

Apple a déjà vanté son investissement de 600 milliards de dollars pour la fabrication américaine ainsi qu’un accord de 30 milliards de dollars avec Broadcom.

Micron, dont l’action a gagné 191 % depuis le début de l’année et 727 % sur 12 mois, dispose d’un poids financier considérable pour porter son opposition.

Donald Trump doit concilier la baisse des prix pour les clients avec l’augmentation de la production américaine de semi-conducteurs, ce qui place son administration dans une position inconfortable. Un porte-parole de la Maison Blanche évoque des « investissements et un allègement économique » tout en affirmant protéger la sécurité nationale, sans annoncer à ce stade de blocage pour les produits Apple destinés à l’étranger.