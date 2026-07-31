Apple prévient : il va y avoir des contraintes d’approvisionnement en ce qui concerne les iPhone, iPad et Mac pour le trimestre en cours se terminant en septembre. Tim Cook, le patron d’Apple, en a fait l’annonce lors de l’appel qui a suivi la publication des résultats financiers.

Vers des stocks limités d’iPhone, d’iPad et de Mac ?

Tim Cook a insisté sur le fait que les contraintes d’approvisionnement vont se faire sur ses produits les plus populaires, à savoir les iPhone, iPad et Mac. Le patron d’Apple a déclaré :

Si l’on se tourne ensuite vers le trimestre en cours, celui de septembre, nous continuons à tabler sur une forte demande. Cependant, compte tenu de la flexibilité réduite de la chaîne d’approvisionnement, nous prévoyons que l’impact des contraintes d’approvisionnement augmentera considérablement d’un trimestre à l’autre. Comme l’a indiqué Kevan [Parekh, le directeur financier], les contraintes d’approvisionnement prévues pour le trimestre de septembre concernent l’iPhone, le Mac et l’iPad. Nous constatons donc actuellement des contraintes très importantes, avec une flexibilité limitée de la chaîne d’approvisionnement pour y remédier.

Il se trouve que ce trimestre sera notamment marqué par le lancement des iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone Ultra pliable en septembre. Autant dire que cela ne tombe pas au bon moment.

Mais d’où vient ce problème d’approvisionnement ? Selon Tim Cook, c’est tout simplement liée à l’importante demande. « Je tiens à le souligner une nouvelle fois. Il ne s’agit pas d’un problème lié à nos partenaires ou à nos fournisseurs… c’est le cycle de vie des iPhone et Mac qui est exceptionnellement solide, ce qui a généré une demande dépassant largement nos prévisions », a-t-il déclaré.