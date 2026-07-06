WhatsApp pourrait bientôt rendre la présence en ligne de certains contacts plus visible. Une nouvelle fonction en cours de test dans la bêta iOS ajoute un petit point vert sur la photo de profil d’un utilisateur actif dans l’application. L’indicateur, déjà aperçu sur Android, commence à être proposé à une partie des testeurs sur iPhone.

Un repère visuel affiché dans les informations du contact

Le principe est simple : lorsqu’un contact utilise WhatsApp, un cercle vert apparaît à côté de sa photo de profil. Dès qu’il quitte l’application, ce signal disparaît. Pour l’instant, cette indication ne serait visible que dans la fiche d’information d’une conversation, accessible en touchant le nom du correspondant en haut de l’écran.

Le point vert n’apparaît donc pas encore directement dans la liste des discussions ni au sein des messages. WhatsApp pourrait toutefois élargir son affichage dans une future version, à condition que les essais auprès des utilisateurs se déroulent sans problème.

Les réglages de confidentialité restent pris en compte

Cette nouveauté ne modifierait pas les paramètres de confidentialité déjà disponibles dans WhatsApp. Les personnes ayant choisi de masquer leur statut en ligne ou leur dernière présence ne devraient donc pas voir ce point vert affiché auprès de leurs contacts.

Le fonctionnement suivrait ainsi les règles existantes de l’application : un utilisateur qui ne souhaite pas révéler son activité continue de bénéficier des mêmes protections. Cette précaution est importante, car un indicateur aussi visible peut faciliter les échanges rapides, mais aussi créer une attente de réponse immédiate.

Un test encore limité sur iPhone

La fonction serait incluse dans la bêta iOS 26.26.10.72 distribuée via TestFlight, avec un accès progressif selon les comptes. Aucune date de sortie n’a encore été annoncée pour la version stable de WhatsApp. Comme souvent avec les fonctions testées en bêta, Meta peut encore modifier son apparence, son emplacement ou décider de ne pas la déployer à grande échelle.