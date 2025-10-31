Meta continue d’étendre les capacités de WhatsApp et teste actuellement une application dédiée à l’Apple Watch. Repérée dans la dernière version de TestFlight, cette nouveauté marque une étape importante pour les utilisateurs de la montre connectée d’Apple, jusqu’ici limités à la simple gestion des notifications. Parallèlement, WhatsApp introduit aussi la prise en charge des passkeys, renforçant ainsi la sécurité des sauvegardes chiffrées.

Une expérience WhatsApp plus fluide sur Apple Watch

La nouvelle application compagnon pour Apple Watch n’est pas encore autonome, mais elle apporte déjà l’essentiel, soit la consultation des discussions, les réponses rapides et la possibilité de réagir avec des émojis. L’app se connecte automatiquement à l’iPhone, sans QR code, et affiche un indicateur de synchronisation pour informer de l’état de la liaison. Cette intégration promet une expérience bien plus fluide pour suivre ses conversations directement depuis le poignet. Il était temps, mais comme le dit l’adage, mieux vaut tard que jamais…

Meta n’a pas encore annoncé de date de sortie officielle ni précisé si une version indépendante suivra. Cette prochaine mise à jour confirme en tout cas la volonté du géant américain de rendre WhatsApp omniprésent sur tous les supports.