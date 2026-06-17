WhatsApp prépare une nouvelle option de confidentialité attendue depuis longtemps : les messages texte consultables une seule fois. Déjà disponible pour les photos, les vidéos et les messages vocaux, le principe de la lecture unique devrait bientôt s’étendre aux textes dans l’application de messagerie de Meta.

Un message lu une fois, puis effacé

La fonctionnalité est actuellement repérée dans la bêta iOS 26.24.10.16 via TestFlight, ainsi que dans des versions de préproduction sur Android. Après avoir rédigé un message, l’utilisateur pourrait choisir une nouvelle option de type « Envoyer en vue unique » avant l’envoi.

Une fois reçu, le texte ne pourrait être ouvert qu’une seule fois par son destinataire. Après lecture, il deviendrait inaccessible. WhatsApp bloquerait également la copie, le transfert, le partage, les captures d’écran et les enregistrements vidéo de l’écran, afin de limiter la conservation du contenu.

WhatsApp rattrape Messenger, Instagram et Telegram

Rappelons que Meta propose déjà des mécanismes similaires dans Messenger et Instagram, tandis que Snapchat et Telegram ont depuis longtemps popularisé les messages éphémères. Sur WhatsApp, les utilisateurs devaient jusqu’ici contourner cette absence en écrivant un texte sur une image, puis en envoyant cette image en lecture unique.

Cette nouvelle option pourrait être utile pour transmettre une information ponctuelle, un code, une adresse, une note personnelle ou un contenu que l’on ne souhaite pas voir rester dans l’historique de conversation. Ce n’est toutefois pas une vraie garantie absolue : un destinataire peut toujours photographier l’écran avec un autre appareil.

WhatsApp n’a pas encore annoncé de date de lancement public, mais la présence de cette fonction dans les versions bêta iOS et Android suggère un déploiement en préparation.