WhatsApp travaille sur une petite évolution visuelle pour son application iPhone. La messagerie de Meta teste le retour des animations appliquées aux bulles de texte dans sa dernière bêta iOS distribuée via TestFlight. Une nouveauté discrète, mais qui pourrait rendre les conversations plus fluides et plus vivantes.

Des bulles qui apparaissent avec un effet plus doux

Si l’on en croit les premières observations de WABetaInfo, les messages ne s’afficheront plus de manière instantanée dans le fil de discussion. Les bulles devraient désormais apparaître progressivement, avec un léger fondu accompagné d’un petit effet d’agrandissement avant de se stabiliser à l’écran.

WhatsApp avait supprimé les animations de messages dans une précédente mise à jour iOS. Leur retour ne se fait toutefois pas à l’identique : Meta introduit cette fois un réglage spécifique pour laisser aux utilisateurs le choix de les conserver ou non.

Un contrôle directement intégré aux réglages de discussion

La fonction apparaît dans le menu Réglages > Discussions > Animations. Elle rejoint les interrupteurs consacrés aux animations d’emojis, de stickers et de GIF. Les utilisateurs sensibles aux effets visuels, ou souhaitant une interface plus sobre, pourront donc désactiver séparément les animations de messages.

WhatsApp expérimente déjà une option comparable dans sa bêta Android depuis quelques jours. Le déploiement parallèle sur les deux plateformes laisse penser que la messagerie prépare un lancement global pour cette mise à jour, même si aucune date de sortie n’a encore été communiquée. Enfin, et comme souvent avec les fonctions aperçues sur TestFlight, seuls certains testeurs y ont accès pour le moment.