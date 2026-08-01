iPad Air 2027 : écran OLED, puce M5 et possible nouveau design

Apple prépare un nouvel iPad Air pour 2027 qui embarquera un écran OLED et la puce M5 sous le capot. Il se trouve que le design pourrait également évoluer et c’est en lien avec… l’iPad mini 8 attendu pour octobre.

L’iPad mini 8 aurait le droit à un nouveau design accompagné d’un écran OLED et d’un système de haut-parleurs par vibration avec résistance à l’eau, une première pour les tablettes d’Apple. Ce scénario reproduirait la logique observée en 2021, lorsque l’iPad mini avait hérité du design de l’iPad Air alors tout juste renouvelé, avant de le conserver jusqu’à l’iPad mini 7.

L’iPad Air de 2027 pourrait changer de design

Le design de l’iPad mini 8 pourrait être transféré à l’iPad Air dès 2027, reproduisant l’inverse du schéma de 2021 et rappelant la transition opérée en 2012 entre l’iPad mini original et le premier iPad Air. L’iPad Air n’a pas changé de design depuis 2020, année où Apple avait proposé les bords plats, l’écran sans bordure et Touch ID intégré au bouton d’allumage. Les puces M1, M2, M3 et M4 n’ont apporté que des évolutions internes, sans jamais toucher au châssis.

Le futur iPad Air adopterait un écran OLED LTPS d’une seule couche fourni par Samsung Display dès le début de 2027, une technologie moins coûteuse et moins lumineuse que l’écran OLED tandem équipant l’iPad Pro depuis 2024. La puce M5 doit aussi être au rendez-vous pour cette génération. Ce changement d’écran représenterait le changement la plus significatif pour l’iPad Air depuis des années, bien plus marquant que les simples mises à niveau de puces des générations précédentes.

L’OLED s’impose dans toute la gamme chez Apple

L’iPad Pro avait ouvert la voie en 2024 pour les tablettes d’Apple en passant à l’OLED et en gagnant une finesse inédite, avec des dalles tandem plus lumineuses que celles envisagées pour l’iPad Air. Ce basculement vers l’OLED ne se limitera pas aux tablettes : Apple prévoit d’étendre cette technologie à l’iMac et au MacBook Air dans les années à venir, confirmant une stratégie d’uniformisation des écrans sur l’ensemble de sa gamme.