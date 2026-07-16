Apple travaille sur une refonte majeure de l’iPad mini, la première depuis cinq ans, qui intégrera pour la toute première fois un écran OLED. La sortie de l’iPad mini 8, qui a pour nom de code J510, est attendue dès cet automne, pour une commercialisation prévue d’ici octobre, selon Bloomberg.

iPad mini OLED à l’automne

Cette adoption de la technologie OLED marque une étape importante pour la tablette compacte d’Apple qui bénéficiait jusqu’ici d’un écran LCD classique. La technologie OLED équipe déjà l’iPhone depuis 2017 avec l’iPhone X et l’iPad Pro depuis 2024.

Cette refonte intervient alors que l’activité des iPad a dépassé les projections de Wall Street lors des deux derniers trimestres. Les ventes de tablettes devraient ainsi progresser de 6 % pour approcher les 30 milliards de dollars sur l’année fiscale en cours, un contexte de croissance qui justifie les investissements sur l’ensemble de la gamme.

Le design de l’iPad mini n’a pas évolué depuis 2021, année où le modèle avait uniquement bénéficié d’une puce plus rapide sans changement esthétique majeur. L’arrivée de l’écran OLED pourrait toutefois se traduire par une hausse du prix, cette technologie étant plus coûteuse à produire que le LCD.

Le reste de la gamme iPad suivra en 2027

Apple travaille également sur de nouvelles versions de l’iPad d’entrée de gamme et de l’iPad Air, prévues pour l’année prochaine. L’iPad 12, qui a pour nom de code J581, doit sortir dès le premier trimestre de 2027 avec pour principal changement un processeur plus rapide, sans refonte de design. Son dernier renouvellement en date remonte à mars 2025.

L’iPad Air 9, décliné sous les noms de code J807 et J837 pour ses configurations de 11 et 13 pouces, devrait quant à lui arriver au printemps 2027, en conservant les mêmes tailles d’écran. Cette sortie printanière s’accompagnera de nouvelles versions de l’iPad Pro ainsi que de nouveaux Apple Pencil, suivant ainsi le calendrier habituel déjà établi pour ces deux gammes. Sur le plan technologique, Apple travaille par ailleurs sur une future adoption de l’écran OLED pour l’iPad Air, tandis que la tablette d’entrée de gamme devrait conserver un écran LCD dans un futur proche.

Ces annonces s’inscrivent dans une année particulièrement chargée pour Apple, qui prévoit également le lancement de l’iPhone Ultra pliable, ainsi que les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max en septembre, aux côtés de nouvelles Apple Watch. De nouveaux Mac doivent aussi arriver cette année.