Apple proposerait à la vente son tout premier iPad Air avec un écran OLED au début de 2027. C’est Samsung Display qui s’occuperait de la production de l’écran, selon ETNews, et ce dès la fin de 2026 ou le tout début de 2027.

Un écran OLED pas identique à celui de l’iPad Pro

L’iPad Air utilise aujourd’hui une dalle LCD à 60 Hz, inchangée lors du passage à la puce M4 le mois dernier. Le futur écran OLED apportera un gain visible. Il offrira des noirs plus profonds, un contraste supérieur et des couleurs plus vives qu’un écran LCD car chaque pixel émet sa propre lumière au lieu de dépendre d’un rétroéclairage global. Il sera également plus fin, plus rapide en réactivité et plus agréable pour regarder des contenus sombres ou en mouvement, tout en pouvant consommer moins d’énergie sur les images majoritairement noires.

La technologie retenue par Apple resterait cependant une dalle LTPS (low-temperature polycrystalline silicon) en simple couche, là où l’iPad Pro embarque une dalle LTPO (low-temperature polycrystalline oxide) double couche. Cette différence a deux conséquences concrètes, à savoir une luminosité maximale inférieure et l’absence du ProMotion à 120 Hz. Apple prévoit donc une différence entre ses deux gammes, même après la transition vers l’OLED.

L’iPad mini 8 va aussi y passer

L’iPad Air ne sera pas le seul à franchir ce cap. L’iPad mini 8, attendu avant la fin de l’année, adopterait le même type de dalle LTPS OLED. L’iPad mini ouvrirait donc la voie et l’iPad Air suivrait au début de 2027.

Une fois ces deux transitions actées, l’iPad d’entrée de gamme restera la seule tablette de la gamme d’Apple à conserver un écran LCD. Intégrer l’OLED sur ce modèle pourrait entraîner une hausse de prix. À voir si Apple sautera le pas à l’avenir.