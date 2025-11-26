Apple s’apprête à renouveler sa tablette compacte, avec l’iPad mini 8 équipé d’un écran OLED qui sortirait dès le troisième trimestre de 2026 selon le leaker Instant Digital sur Weibo. Le choix de l’écran OLED représente un tournant pour ce modèle : ce sera la première fois qu’il est en équipé.

Le premier iPad mini OLED pour 2026

L’iPad mini 8 deviendrait ainsi la deuxième tablette d’Apple à bénéficier de cette technologie, actuellement réservée aux iPad Pro. Les écrans OLED offrent un contrôle individuel de chaque pixel, permettant une reproduction des couleurs plus fidèle et des noirs plus profonds que les dalles LCD traditionnelles. Leur supériorité se manifeste également par des contrastes plus marqués, des temps de réponse plus rapides, de meilleurs angles de vision et une flexibilité accrue pour le design.

L’iPad Air devrait suivre cette même transition vers l’OLED, mais pas avant 2027. Cette migration progressive confirme la stratégie d’Apple de réserver les nouveautés aux modèles haut de gamme avant de les généraliser.

Quelques nouveautés sont déjà connues

Côté performance, le nouvel iPad mini embarquerait la puce A19 Pro, la même qui équipe l’iPhone Air. Ce processeur, gravé selon le procédé N3P de troisième génération en 3 nm, apporte des améliorations au niveau des performances et d’efficacité énergétique.

Aussi, Apple travaillerait à renforcer la résistance à l’eau de l’appareil en concevant un système de haut-parleurs basé sur les vibrations. Cette approche permettrait d’éliminer les traditionnelles grilles de haut-parleur, souvent des points d’entrée pour l’humidité.

Ces avancées technologiques auront logiquement un prix. Il se murmure qu’il y aura une augmentation pouvant atteindre 100 dollars par rapport au tarif actuel de 499 dollars aux États-Unis. En France, l’iPad mini actuel débute à 559 euros Cette hausse placerait l’iPad mini 8 dans une fourchette de 599 dollars et de 659 euros, le rapprochant sensiblement du positionnement de l’iPad Air qui commence à 669 euros. À ce sujet, il y a en ce moment une promotion avec l’iPad Air M3 à 539 euros chez Amazon.