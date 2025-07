Apple prévoit de proposer son premier MacBook Pro avec un écran OLED en 2026, une transition qui devrait au passage intégrer Samsung Display dans la chaîne d’approvisionnement des écrans, selon le cabinet Omdia. Cette évolution promet des améliorations notables.

Une transition vers l’OLED en 2026

Selon Omdia, Apple amorcera le passage des écrans LCD TFT à l’OLED pour ses MacBook Pro à partir de 2026. Samsung Display, déjà un fournisseur majeur d’écrans OLED pour les iPhone, devrait rejoindre la chaîne d’approvisionnement pour les ordinateurs portables d’Apple. Grâce à son expertise dans la fabrication d’écrans OLED pour smartphones et tablettes, Samsung est un choix logique pour répondre aux exigences d’Apple.

Cette transition pourrait accroître la concurrence entre les fournisseurs d’écrans, ce qui permettrait à Apple de réduire ses coûts. Les rumeurs sur un MacBook Pro OLED circulent depuis plusieurs années, avec des dates fluctuantes, mais 2026 semble désormais un choix confirmé.

Le passage à l’OLED promet des écrans plus lumineux, avec un contraste plus élevé et des couleurs plus vives. Contrairement aux écrans LCD, les écrans OLED ne nécessitent pas de rétroéclairage, ce qui pourrait rendre les MacBook Pro plus fins et plus légers. Une fuite d’une feuille de route d’Omdia en décembre évoquait des MacBook Pro 14 et 16 pouces équipés d’écrans OLED à coins arrondis avec un trou, suggérant l’abandon de l’encoche actuelle au profit d’une caméra perforée.

Si les MacBook Pro devraient bénéficier de l’OLED dès 2026, le MacBook Air pourrait attendre jusqu’en 2029 pour adopter cette technologie, selon les estimations actuelles. Cette différence de calendrier reflète la stratégie d’Apple de privilégier ses modèles haut de gamme pour les changements majeurs, avant de les déployer sur des gammes plus abordables.