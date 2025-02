Apple prévoit toujours de lancer son premier MacBook Pro avec écran OLED en 2026. Ce modèle devrait marquer un tournant pour la marque, notamment avec un design plus mince. Ce changement intervient alors que l’industrie se tourne de plus en plus vers des technologies d’écran plus avancées.

Rendez-vous l’année prochaine pour le MacBook Pro OLED

Selon The Elec, Samsung Display est actuellement en train de produire des échantillons tests d’écrans OLED pour les MacBook Pro, sur une machine de dépôt installée en novembre 2024. Cependant, les prévisions de production annuelles sont encore modestes, avec une estimation de 3 à 5 millions d’écrans OLED pour le MacBook Pro, tandis que la ligne de production de Samsung est capable de produire jusqu’à 10 millions d’unités par an. La société sud-coréenne devra probablement chercher d’autres clients pour optimiser ses capacités de production.

Le MacBook Pro de 2026 devrait adopter une technologie OLED hybride, similaire à celle de l’iPad Pro. Cette technologie combine un substrat en verre et une encapsulation à film mince, offrant ainsi de meilleures performances en termes de luminosité, de contraste et d’efficacité énergétique par rapport aux modèles actuels utilisant des écrans mini-LED.

De plus, Apple cherche à rendre son MacBook Pro plus mince que jamais. Bloomberg a précédemment suggéré que la combinaison de l’écran OLED et du nouveau design pourrait faire de ce modèle une vraie refonte du MacBook Pro.