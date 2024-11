Jusqu’à présent, les rumeurs annonçaient que le premier MacBook Air avec un écran OLED verrait le jour en 2027. Mais une nouvelle information de The Elec suggère qu’il y aura peut-être un report.

MacBook Air OLED pas avant 2028 ?

Les préoccupations en matière de prix et les défis liés à la chaîne d’approvisionnement seraient les principaux facteurs à l’origine du retard. Les coûts de fabrication élevés associés aux écrans OLED augmenteraient considérablement le prix de vente du MacBook Air, ce qui risquerait de le rendre moins attrayant pour les consommateurs. Le modèle actuel avec la puce M3 débute à 1 299 euros (1 199 euros pour le modèle M2).

Il y a déjà le cas de l’iPad Pro pour se faire une idée du passage du modèle LCD à l’OLED. Et justement, les ventes pour l’iPad Pro OLED sont décevantes par rapport aux attentes. Environ 10 millions d’exemplaires devaient se vendre en 2024. Puis l’estimation a reculé à 8,5 millions et plus récemment entre 6 et 7 millions. Le passage de l’écran LCD à l’écran OLED n’est pas suffisamment attrayant pour les consommateurs pour justifier l’augmentation des prix.

Des négociations nécessaires avec les fournisseurs

Apple cherche donc une solution pour baisser les prix au niveau de l’écran OLED à destination du MacBook Air. Le problème est qu’il n’y a pas des dizaines de fournisseurs, ce qui aurait permis de faire la concurrence et donc les prix. Apple travaille surtout avec Samsung et LG pour l’iPad Pro, avec le premier qui est attendu pour également fournir l’écran OLED des MacBook Pro de 2026. Il se murmure même que Samsung a préparé un écran OLED de 13,3 pouces pour le futur MacBook Air.

Le MacBook Air pourrait donc avoir un écran OLED avec une simple couche contrairement aux modèles prévus pour le MacBook Pro qui présenteront une conception avec deux couches d’émission. Cependant, les deux Mac portables utiliseront une technologie OLED hybride combinant des substrats en verre et une encapsulation en couches minces.

L’objectif actuel pour Apple est de trouver un compromis avec les fournisseurs d’écrans. Et tout cela peut prendre du tout, d’où le possible report au-delà de 2027.