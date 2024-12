Apple semble prêt à franchir une nouvelle étape dans l’évolution de ses appareils avec l’intégration de l’écran OLED dans plusieurs de ses produits et notamment l’iPad mini dès 2026.

Selon le cabinet Omdia, avec une confirmation de l’analyste Ross Young, Apple va lancer un nouvel iPad mini équipé d’un écran OLED dès 2026, suivi de plusieurs autres modèles de la gamme iPad et MacBook dans les années suivantes.

Le premier grand changement concernerait l’iPad mini, qui adopterait un écran OLED à partir de 2026 ou 2027. Cette technologie, déjà présente sur les iPhone et les iPad Pro, permettra d’offrir des couleurs plus précises, des noirs plus profonds et une meilleure réactivité. La transition vers l’OLED se poursuivrait en 2027-2028, avec les modèles 11 et 13 pouces de l’iPad Air, toujours équipés d’écrans OLED à 60 Hz avec une seule couche.

Mais l’OLED ne se limite pas aux tablettes : Omdia prévoit également qu’Apple adopte des écrans OLED pour ses MacBook Pro dès 2026. Ces derniers devraient bénéficier d’écrans à 120 Hz et à double couche, permettant d’augmenter la luminosité et de doubler la longévité de l’écran. Les MacBook Air de 13,8 et 15,5 pouces suivraient en 2028 avec des écrans OLED à 120 Hz, mais cette fois-ci en simple couche.

Enfin, le cabinet avance qu’Apple pourrait même se lancer dans le marché des appareils pliables avec un modèle de 18,8 pouces équipé d’un écran OLED flexible à 120 Hz, prévu pour 2028 ou au-delà.