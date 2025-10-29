Apple prépare l’iPad mini 8 qui sortira en 2026 et la tablette proposerait une résistance à l’eau améliorée ainsi qu’un écran OLED, selon Bloomberg. Ces nouveautés préfigurent une montée en gamme significative, accompagnée d’une probable hausse de prix.

Un design repensé pour une étanchéité inédite

L’une des principales nouveautés de ce futur iPad mini résiderait dans sa capacité à résister à l’eau, à un niveau comparable à celui de l’iPhone. Cela le rendrait utilisable sans risque dans des environnements humides, comme près d’une piscine. Pour y parvenir, Apple abandonnerait l’approche utilisée sur l’iPhone qui repose sur des adhésifs et des joints.

À la place, un nouveau système de haut-parleurs basé sur les vibrations permettrait de supprimer les grilles, réduisant ainsi les points d’entrée pour l’eau. Actuellement, l’iPad mini ne dispose d’aucune certification officielle de résistance à l’eau et son indice de protection (IP) futur reste inconnu, contrairement à l’iPhone qui est certifié IP68.

En plus de sa nouvelle résistance à l’eau, l’iPad mini de 2026 pourrait intégrer pour la première fois un écran OLED. Cette technologie viendrait succéder au modèle de 7ème génération lancé en 2024. L’adoption de l’OLED et le développement d’une nouvelle architecture étanche devraient logiquement influencer le positionnement tarifaire de l’appareil.

En conséquence, le prix de l’iPad mini pourrait augmenter de manière notable. Il se murmure que la hausse sera autour de 100 dollars aux États-Unis, ce qui porterait son prix de départ bien au-delà des 499 dollars actuels. En France, la tablette débute à 559 euros chez Apple et se trouve pour 10 euros de moins chez Amazon.