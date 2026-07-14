Apple prépare un iPad mini 8 qui aurait un écran OLED de 8,4 pouces limité à 60 Hz, selon le leaker coréen yeux1122. Cette caractéristique détonnerait face à l’iPhone 17 qui a un écran ProMotion à 120 Hz, tandis que la nouvelle tablette devrait arriver d’ici la fin de l’année.

Pas de 120 Hz sur l’écran OLED de l’iPad mini 8 ?

La rumeur évoque une dalle OLED hybride basée sur la technologie LTPS et un taux de rafraîchissement fixe de 60 Hz. Cette technologie peut équiper des écrans à 60, 90 ou 120 Hz avec un taux de rafraichissement fixe et la fuite du jour fait comprendre qu’Apple aurait choisi 60 Hz.

Apple utilise déjà des écrans OLED LTPO sur l’iPad Pro, avec le système ProMotion qui adapte sa fréquence entre 10 et 120 Hz selon l’usage en cours. Un tel écran combine une fluidité accrue et une fréquence plus basse lorsque l’image reste immobile, ce qui peut réduire la consommation énergétique et a donc un impact positif sur l’autonomie.

Le passage de l’écran LCD à 60 Hz de l’iPad mini 7 à l’écran OLED 60 Hz sur l’iPad mini 8 apportera malgré tout un contraste supérieur, des noirs plus profonds et une meilleure efficacité énergétique. La fréquence de 60 Hz laisserait en revanche inchangée la fluidité du défilement, des animations et des jeux compatibles.

Samsung Display seul à la production

Samsung Display fabriquerait les écrans de l’iPad mini 8 dans son usine d’Asan en Corée du Sud, sur sa ligne A2 de génération 5,5, capable de produire des dalles LTPS comme LTPO. Cette capacité maintient une marge d’incertitude sur le choix technologique définitif d’Apple, malgré les indications du leaker.

Il a été révélé le mois dernier que Samsung Display a lancé la production de masse des écrans OLED destinés à l’iPad mini 8, parmi plusieurs appareils Apple prévus au second semestre. Samsung fournira à lui tout seul les écrans de cette tablette.

Apple semble donc réserver le ProMotion aux appareils les plus haut de gamme, alors que l’iPhone 17e conserve un écran LCD avec un taux de rafraichissement à 60 Hz. Sur l’iPad mini, un écran OLED à 60 Hz renforcerait cette segmentation en privilégiant la qualité d’image et l’autonomie plutôt que la fluidité maximale.