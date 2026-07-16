Apple a commencé à vendre l’iPad mini 7 reconditionné, équipé de la puce A17 Pro, sur son refurb. En l’état, cela concerne les États-Unis et le Canada, avec la France et les autres pays qui suivront prochainement.

Arrivée de l’iPad mini 7 sur le refurb d’Apple

L’iPad mini 7 reconditionné, qui a vu le jour en octobre 2024, dans sa configuration avec Wi-Fi avec 128 Go d’espace de stockage est au prix de 509 dollars. En comparaison, le modèle neuf coûte 599 dollars. La remise ici est de 90 dollars, soit 18 %. Il est toutefois bon de rappeler qu’Apple a récemment augmenté les prix de plusieurs produits, dont l’iPad mini qui coûtait 499 dollars avant la hausse. La différence est donc légère ici.

Apple propose aussi la variante reconditionnée avec 256 Go de stockage pour 599 dollars, contre 699 dollars neuf. Il y a également des modèles Wi-Fi + cellulaire, avec le modèle 128 Go à 639 dollars (au lieu de 749 dollars neuf) et le modèle 512 Go à 899 dollars (contre 1 049 dollars neuf).

Apple fait savoir que chaque iPad reconditionné a le droit à une batterie neuve et une coque extérieure elle-aussi neuve.

Concernant le refurb, Apple liste les éléments suivants :

Des produits de qualité à des prix avantageux

Rigoureux processus de reconditionnement avant la vente

Couverts par la garantie limitée d’un an Apple

Couverts par la politique de retour sous 14 jours Apple

Vous pouvez souscrire un contrat AppleCare

Gravure et paquet-cadeau non disponibles pour les produits reconditionnés

Les quantités disponibles sont limitées

En France, l’iPad mini 7 neuf coûte 689 euros chez Apple. Il est toutefois possible de l’avoir pour 480 euros chez Amazon.