Apple s’apprête à faire basculer l’iPad mini dans l’ère de l’OLED, avec une production de masse des écrans déjà lancée ce mois-ci chez Samsung Display. Attendu d’ici la fin 2026, le futur iPad mini 8 doit abandonner le LCD pour adopter une dalle plus contrastée, plus économe et plus cohérente avec la montée en gamme de la tablette compacte.

Samsung Display pour produire l’écran OLED de l’iPad mini 8

Samsung Display tient ici un rôle central. Le groupe coréen a lancé ce mois-ci la production de masse des écrans OLED destinés à l’iPad mini 8, en s’appuyant sur sa nouvelle ligne de production de génération 8.6, comme le rapporte ETNews.

Cette exclusivité dépasse le seul cas de la petite tablette. Samsung Display obtient aussi le monopole pour l’écran du futur iPhone pliable, ce qui confirme sa place dominante dans les écrans les plus stratégiques d’Apple.

Dans cette réorganisation, le MacBook Ultra OLED reste un sujet majeur. La production de ses dalles doit commencer en juillet, toujours chez Samsung Display, avec l’abandon attendu du Mini-LED au profit de l’OLED. Apple préparera aussi à cette occasion le premier Mac doté d’un écran tactile.

La redistribution des fournisseurs confirme la concentration croissante de la chaîne d’approvisionnement d’Apple. LG Display récupère de son côté l’exclusivité de l’Apple Watch Series 12, tandis que Samsung Display et LG Display se partagent ensemble les écrans des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Le fabricant chinois BOE, lui, se retrouve exclu de la chaîne de l’iPhone 18 après des problèmes de qualité sur l’iPhone 17 Pro.