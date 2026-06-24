Apple pourrait confier l’ensemble de ses commandes d’écrans OLED pour les produits attendus au second semestre 2026 à Samsung Display et LG Display. Si l’on en croit plusieurs médias sud-coréens, BOE aurait été écarté de cette génération après des difficultés de qualité ayant affecté ses livraisons de dalles destinées à l’iPhone 17 Pro.

Samsung et LG au cœur de la stratégie OLED d’Apple

Les deux industriels sud-coréens couvriraient ainsi les besoins d’Apple pour les iPhone 18 Pro, le premier iPhone pliant, un iPad mini OLED, les Apple Watch Series 12 et de futurs MacBook Pro. Une telle concentration confirmerait l’importance des capacités de production, de la fiabilité et des rendements dans le secteur des écrans les plus avancés.

Samsung Display serait présenté comme le fournisseur exclusif de l’iPad mini OLED, de l’iPhone pliant et des prochains MacBook Pro. La production des panneaux pour les modèles 14 et 16 pouces pourrait débuter avec l’entrée en service de sa ligne OLED de génération 8,6, conçue pour produire des dalles destinées aux ordinateurs portables.

LG Display conserverait l’exclusivité sur l’Apple Watch

LG Display fournirait pour sa part l’intégralité des écrans OLED de l’Apple Watch Series 12, pour un volume estimé à 34 millions d’unités. Samsung et LG se partageraient également une commande qui pourrait atteindre 90 millions de panneaux pour les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max.

Ces derniers adopteraient une technologie LTPO+ OLED, annoncée comme plus efficace sur le plan énergétique et plus réactive à faible luminosité. Apple n’a évidemment confirmé ni ces futurs appareils ni l’identité de leurs fournisseurs. L’exclusion (supposée) de BOE rappelle toutefois qu’Apple privilégie la sécurisation de ses approvisionnements avant une année potentiellement marquée par de nouveautés majeures.