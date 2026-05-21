Le futur MacBook Pro OLED d’Apple se rapproche de la production de masse. Selon des informations venues de Corée, Samsung Display aurait désormais dépassé 90 % de rendement sur sa ligne OLED Gen 8.6, un seuil considéré comme crucial pour stabiliser la fabrication de dalles destinées aux ordinateurs portables haut de gamme.

Un rendement industriel enfin compatible avec Apple

Dans l’industrie de l’écran, le rendement désigne la part de panneaux produits sans défaut. Certaines étapes du processus atteindraient même 95 %, un niveau souvent qualifié de « rendement doré ». Pour Apple, cette progression est essentielle : les dalles OLED de MacBook Pro sont plus difficiles à produire que celles des smartphones car elles sont plus grandes, plus lumineuses et soumises à des exigences de durée de vie plus strictes.

Samsung pourrait commencer à livrer les premiers panneaux OLED pour ordinateurs portables dès le mois de juin. Les volumes évoqués atteindraient environ deux millions d’unités cette année, le tout destiné aux futurs MacBook Pro 14 et 16 pouces.

OLED tandem, écran tactile et design affiné

Un lancement attendu entre fin 2026 et début 2027

Ces nouveaux MacBook Pro devraient adopter une technologie OLED tandem à deux couches, déjà utilisée sur l’iPad Pro, afin d’améliorer la luminosité, le contraste et la longévité. Les dalles reposeraient aussi sur des transistors oxyde TFT, plus efficaces pour la consommation, ainsi que sur une encapsulation hybride destinée à protéger l’écran de l’humidité.

Le passage à l’OLED devrait accompagner une refonte plus large de la gamme : design plus fin, encoche remplacée par une caméra intégrée différemment, charnière renforcée et, surtout, le tout premier écran tactile sur un MacBook Pro. Ce virage marquerait une rupture avec la « doctrine » historique d’Apple, la firme de Cupertino ayant longtemps été opposée au tactile sur les ordinateurs portables.

Concernant la période de lancement, c’est plus flou : plusieurs sources évoquent une sortie entre fin 2026 et début 2027, le début 2027 devenant plus probable en raison des tensions actuelles sur certains composants.