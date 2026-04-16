Le marché de l’OLED aborde 2026 avec un point d’équilibre fragile. La faiblesse attendue des smartphones doit freiner l’ensemble du secteur, mais Apple pourrait compenser une partie de ce ralentissement en tirant vers le haut les ventes d’ordinateurs portables à écran OLED avec son futur MacBook Pro.

Un coup de pouce du MacBook Pro OLED

Le cabinet Counterpoint Research prévoit une croissance nulle des expéditions d’écrans OLED en 2026 à l’échelle globale, tous segments confondus. La progression des moniteurs OLED (+45 %), des tablettes (+13 %) et des écrans dans les voitures ne suffirait qu’à compenser le tassement du smartphone.

C’est dans ce contexte qu’Apple prend de l’importance. Selon Counterpoint Research, le passage à l’OLED pour le prochain MacBook Pro contribuerait à faire croître de 33 % sur un an le segment des ordinateurs portables OLED. Le cabinet ajoute que l’essor continu des PC IA premium soutiendrait aussi cette dynamique grâce à des prix de vente plus élevés capables d’absorber la hausse du coût de la mémoire.

De plus, Counterpoint Research a revu à la baisse plusieurs prévisions pour 2026 sur les smartphones OLED. Le cabinet invoque une demande plus faible et la hausse des prix de la RAM qui alourdit le coût des appareils.

Les écrans OLED pliables pour smartphones progresseraient encore de 34 % sur un an, mais l’estimation précédente visait 46 %. Counterpoint relie cette croissance à l’iPhone pliable d’Apple ainsi qu’aux nouveaux modèles de Samsung et d’autres fabricants.

Dans le même temps, les écrans OLED flexibles pour smartphones ne progresseraient plus du tout sur un an, contre une prévision initiale évoquant un gain de 2 %. Les écrans OLED rigides reculeraient de 15 %, alors que le cabinet anticipait auparavant une stabilité.