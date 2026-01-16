Le MacBook Pro avec écran OLED franchit une étape avec le début opérationnel d’une nouvelle ligne de production de pointe. Selon le leaker coréen yeux1122, Samsung Display a débuté la fabrication de l’écran OLED dans son usine d’Asan en Corée du Sud, signalant que les tests de qualification et de fiabilité menés par Apple sont désormais validés.

Samsung Display lance la production de l’écran OLED

Pour répondre aux exigences d’Apple, Samsung Display coréen a investi massivement dans une ligne de production OLED de génération 8.6. Cette infrastructure utilise des substrats de verre nettement plus grands que ceux destinés aux smartphones, permettant de découper plusieurs écrans de taille d’ordinateur portable avec un seul élément. Cette méthode optimise les rendements et réduit les coûts, une condition importante pour remplacer la technologie Mini-LED actuelle.

Les dalles produites se distinguent par une architecture avancée : des écrans OLED rigides avec du TFT à oxyde et une structure tandem. Cette conception à double empilement offre une luminosité supérieure, une meilleure efficacité énergétique et une durée de vie allongée par rapport aux écrans OLED classiques, les rendant idéaux pour un usage intensif.

Au-delà de la technologie de l’écran, ce futur MacBook Pro marquerait une rupture. L’analyste Ming-Chi Kuo et Bloomberg s’accordent à dire que ces modèles, attendus pour fin 2026 ou début 2027, intégreront un écran tactile pour la première fois. Apple viserait également un châssis plus fin et plus léger, sans sacrifier pour autant l’autonomie.

Le design évoluerait aussi avec l’abandon de l’encoche au profit d’un poinçon pour la caméra, potentiellement intégré dans une découpe en forme de pilule similaire à la Dynamic Island de l’iPhone. Tournant avec les futures puces Apple M6, ces Mac portables succèderont aux modèles M5 Pro et Max attendus très prochainement. Bien que rare, un double renouvellement de gamme la même année reste envisageable, comme Apple l’avait fait en 2023 avec les générations M2 et M3.