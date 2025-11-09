Apple prépare une mise à jour majeure pour ses MacBook Pro avec l’usage d’un écran OLED, mais cette technologie pourrait n’être réservée qu’aux modèles les plus puissants avec les puces M6 Pro et M6 Max. Selon Mark Gurman de Bloomberg, cette nouveauté attendue pour fin 2026 ou début 2027 serait avant tout un levier stratégique pour segmenter davantage sa gamme et justifier les écarts de prix.

L’écran OLED sur le MacBook Pro M6

La décision d’Apple de limiter l’écran OLED aux MacBook Pro avec les puces M6 Pro et M6 Max marquerait un changement de politique. Pour la première fois, une technologie d’affichage servirait à créer une distinction majeure au sein même de la famille des MacBook Pro. Le modèle M6 d’entrée de gamme, quant à lui, conserverait un écran LCD avancé (Liquid Retina XDR, comme l’appelle Apple).

Cette approche est une évolution de la stratégie de segmentation qu’Apple applique déjà avec succès, par exemple entre les iPhone et les iPhone Pro. En effet, la firme appliquerait cette logique à l’intérieur d’une seule et même gamme de produits. Pour le consommateur, un changement aussi visible qu’un écran OLED a souvent plus d’impact qu’une simple augmentation des performances et peut rendre l’investissement dans un modèle supérieur plus justifiable.

Un design repensé et un écran tactile

Cette montée en gamme ne se limiterait pas à l’écran. Les MacBook Pro OLED bénéficieraient également d’un tout nouveau design, incluant un châssis plus fin. De plus, une rumeur persistante referait surface : l’intégration d’un écran tactile, ce qui transformerait l’expérience utilisateur sur ces Mac portables.

Le calendrier de sortie se dessine également. L’arrivée de ces nouveaux modèles est envisagée pour fin 2026 ou début 2027. Ce lancement interviendrait après le déploiement complet de la génération de puces M5, prévue pour la première moitié de 2026 sur les MacBook Air et MacBook Pro, puis mi-2026 sur les Mac mini et Mac Studio. Le cycle M6 débuterait ensuite, ouvrant la voie à ces MacBook Pro haut de gamme.