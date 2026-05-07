Apple envisagerait d’arrêter la commercialisation du MacBook Neo à 699 euros avec 256 Go de stockage, alors que le marché est touché par la pénurie de RAM. Cela ferait basculer le Mac portable le moins cher vers le modèle de 512 Go à 799 euros, selon Tim Culpan, un ancien journaliste de Bloomberg.

Vers la fin du MacBook Neo à 699 euros ?

Aucun tarif existant ne bougerait sur le papier, mais le prix réel du MacBook Neo grimperait de 100 euros pour tous ceux qui visaient jusqu’ici la configuration la moins chère.

Cette piste n’arrive pas seule. Apple a déjà utilisé un levier proche sur deux autres Mac récents. En mars, Apple a cessé de proposer le Mac Studio avec 512 Go de RAM, puis il a retiré la semaine dernière l’option de stockage 256 Go du Mac mini, faisant passer le prix de départ de ce dernier de 699 à 949 euros.

Apple doit absorber une demande plus forte que prévu alors que le coût des composants augmente dans un marché déjà tendu par la pénurie mondiale de RAM et par la pression exercée par les déploiements de data centers pour l’IA.

Sur le MacBook Neo, cette tension devient visible jusque dans les délais. Les délais de livraison affichés sur le site d’Apple s’étendent actuellement sur plusieurs semaines pour l’ensemble de la gamme, tandis que les fournisseurs auraient reçu pour consigne de pousser la capacité à 10 millions d’exemplaires, contre 5 à 6 millions au départ.

Il est bon de noter qu’il y a du stock immédiat chez les revendeurs, dont voici les liens directs :

Une pression sur l’A18 Pro et sur le coût

La montée en cadence ne dépend pas seulement des usines d’assemblage. Apple doit surtout sécuriser de nouveaux processeurs A18 Pro auprès de TSMC, alors que le MacBook Neo utilise la même puce que l’iPhone 16 Pro et que les premiers stocks auraient déjà été écoulés étant donné l’importante demande du MacBook Neo.

Le problème se complique encore avec la production suivante. Les premiers MacBook Neo ont utilisé des puces A18 Pro de qualité inférieure avec un cœur du GPU désactivé. Une nouvelle production reposerait sur davantage de puces pleinement fonctionnelles, donc plus coûteuses à l’unité, avant même d’ajouter d’éventuels coûts liés à une fabrication accélérée.

Dans ce contexte, retirer le MacBook Neo de 256 Go permettrait à Apple de protéger ses marges sans retoucher sa grille tarifaire. Le vrai enjeu n’est donc pas seulement de savoir si le modèle à 699 euros disparaîtra, mais si Apple peut encore soutenir durablement ce prix d’appel face à une production devenue plus chère.