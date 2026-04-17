Le MacBook Neo continue de se faire attendre sur l’Apple Store en ligne. Alors qu’Apple a bâti sa réputation sur une logistique millimétrée et des délais souvent très courts, son ordinateur portable d’entrée de gamme affiche désormais des fenêtres de livraison nettement allongées dans plusieurs pays… dont la France. Le phénomène n’est pas lié ici à une transition de gamme imminente mais bien à une demande qui dépasse très largement les prévisions initiales de Cupertino.

Le plus gros succès depuis l’iMac ?

Depuis son lancement, le MacBook Neo a rapidement trouvé son public. Son positionnement tarifaire agressif (surtout dans le contexte actuel de la crise de la RAM), son design familier et élégant, sa puce issue de l’iPhone (A18 Pro) et son image de Mac accessible lui ont permis de séduire bien au-delà du public étudiant auquel il semblait d’abord destiné. Résultat de cet engouement record, les délais glissent, parfois de plusieurs semaines, la plupart des modèles étant désormais disponibles à l’envoi à partir du 5 mai (20 mai pour certains modèles).

Ce succès incontestable confirme qu’Apple a touché juste avec un produit plus abordable dans un contexte où le marché informatique reste balloté au gré des fluctuations du marché de la RAM. Apple démontre aussi que le Mac peut encore élargir sa base d’utilisateurs lorsque le ticket d’entrée dans l’écosystème devient d’un coup plus « raisonnable ».

Une montée en cadence qui pose déjà des questions

Face à cet engouement, Apple aurait déjà revu à la hausse ses objectifs de production. Mais cette accélération ne se décrète pas sans contrainte, surtout pour une machine qui repose sur une version spécifique de la puce A18 Pro. C’est là que la situation devient un poil plus complexe : si la demande reste très élevée et dépasse les stocks (ce serait déjà le cas selon certains analystes) Apple pourrait devoir arbitrer entre la relance de la production du A18 Pro – ce qui pénaliserait la marge sachant que les A18 Pro actuels sont des stocks restants de la production d’iPhone – et… ne rien faire jusqu’à l’annonce d’un prochain modèle de MacBook Neo motorisé avec l’A19 Pro.

Le dilemme du composant rare

Dans l’industrie, un succès trop brutal peut en effet devenir un soucis logistique (un problème de riche diront certains). Le MacBook Neo en offre aujourd’hui un exemple très concret. Plus Apple vend vite son nouveau joyau, plus la question de l’approvisionnement devient stratégique, en particulier si certains composants n’étaient pas destinés à soutenir une montée en volume aussi forte sur toute l’année… ce qui était sans doute le cas du A18 Pro.

On voit mal tout de même Apple se priver de l’occasion d’augmenter sa base installée sur Mac en arrêtant les ventes de Neo à partir de l’écoulement des stocks de certains composants. Le contexte semble bien trop favorable – les concurrents augmentent même leurs prix – pour qu’Apple ne se saisisse pas de l’occasion.

A noter tout de même que si les délais s’allongent sur l’Apple Store, Amazon semble encore avoir du stock pour le modèle de Neo doté de 256 Go de SSD et celui équipé de 512 Go.