Le MacBook Neo, disponible depuis peu, se vend mieux qu’Apple ne l’avait anticipé, au point de tendre l’approvisionnement en puces A18 Pro qui lui a permis d’afficher un prix d’appel agressif. Ce succès commercial ouvre désormais un dilemme industriel pour les prochains mois : relancer la production, revoir les marges ou laisser l’offre se raréfier.

D’après l’analyste et ancien journaliste de Bloomberg Tim Culpan, Apple commence déjà à manquer de puces A18 Pro, le processeur qui équipe le MacBook Neo et qui avait fait ses débuts avec l’iPhone 16 Pro.

Ce choix avait pourtant servi la stratégie tarifaire au Mac portable. Apple a réduit le prix du MacBook Neo en réutilisant des puces A18 Pro restantes, initialement prévues pour l’iPhone 16 Pro, au lieu de lancer une production dédiée pour l’ordinateur.

Le MacBook Neo n’embarque pas exactement la même puce que l’iPhone 16 Pro. Apple a récupéré des A18 Pro écartées lors de la production initiale du smartphone, avec une partie graphique (GPU) légèrement défectueuse, puis les a réaffectées au Macbook Neo.

Cette réutilisation explique l’écart technique entre les deux appareils. Le MacBook Neo dispose de cinq cœurs GPU actifs, contre six pour l’A18 Pro de l’iPhone 16 Pro.

Selon Tim Culpan, Apple prévoyait au départ de produire environ 6 millions de MacBook Neo au total, en utilisant tout son stock de puces ainsi triées. La demande semble désormais dépasser ce volume, ce qui force l’entreprise à discuter de solutions avec ses partenaires de la chaîne d’approvisionnement.

Apple a quelques options pour le MacBook Neo

La première option consisterait à payer TSMC plus cher pour relancer la fabrication de la puce A18 Pro. Le coût unitaire d’une telle reprise reste inconnu, mais il rognerait mécaniquement les marges du MacBook Neo.

Apple pourrait alors ajuster sa grille tarifaire pour préserver sa rentabilité. Cela pourrait passer par la suppression de la configuration d’entrée de gamme à 699 euros avec 256 Go de stockage, au profit du seul modèle à 799 euros avec 512 Go de stockage et Touch ID.

L’autre piste viserait à accélérer le MacBook Neo de deuxième génération, initialement prévu pour mi-2027. Cette version utiliserait la puce A19 Pro issue des iPhone 17 Pro, mais cette accélération paraît difficile à mettre en œuvre.

Reste enfin l’option la moins attractive pour Apple : laisser les stocks du MacBook Neo diminuer et attendre l’année prochaine. Sans surprise, les dirigeants d’Apple veulent éviter ce scénario car il laisserait une demande immédiate sans réponse.