Deux produits d’Apple vont passer à l’écran OLED en 2026 : il s’agira du MacBook Pro et de l’iPad mini. L’information avait déjà circulé, mais elle se confirme une nouvelle fois aujourd’hui.

Deux produits Apple vont passer à l’OLED

ETNews annonce que Samsung sera l’unique fournisseur pour les écrans OLED des nouveaux MacBook Pro et iPad mini. Le média coréen a également révélé il y a peu que Samsung s’occupera également en exclusivité de l’écran OLED pliable de l’iPhone Ultra qui, lui aussi, sortira cette année.

Il se trouve que tous les iPhone, iPad Pro et Apple Watch qu’Apple commercialise embarquent déjà un écran OLED. Voilà maintenant que le MacBook Pro et l’iPad mini vont s’ajouter à la liste. Les rumeurs indiquent par ailleurs que l’iPad Air va passer à l’OLED, mais il faudra attendre 2027.

Les écrans OLED offrent une image très contrastée avec des noirs profonds, des couleurs vives et des angles de vision larges, ce qui rend le rendu plus immersif, surtout pour les films et les jeux. Ils sont aussi plus fins et parfois plus flexibles que les écrans LCD, tout en consommant souvent moins d’énergie car chaque pixel s’éclaire individuellement au lieu d’utiliser un rétroéclairage permanent.

En tout cas, le produit le plus important entre le nouveau MacBook Pro et le nouvel iPad mini sera le Mac portable. L’écran serait tactile en plus d’être OLED (une première sur un Mac), en plus d’avoir une Dynamic Island. On retrouvera également les nouvelles puces M6 Pro et M6 Max, tout comme un design plus fin. La sortie se ferait à la fin de l’année.