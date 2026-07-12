Apple travaille sur deux nouveaux Apple Pencil qui ont pour noms de code B582 et B632, dont le lancement est prévu pour le premier semestre de 2027. Selon Mark Gurman de Bloomberg, le modèle B582 correspond à une version entrée de gamme dotée d’un port USB-C, tandis que le modèle B632 constitue la déclinaison Pro de l’accessoire.

Ces deux références remplaceront respectivement l’actuel Apple Pencil USB-C et l’Apple Pencil Pro, lancé en 2024 aux côtés de l’iPad Pro équipé de la puce M4. Le calendrier situe ces sorties en parallèle de celles des nouveaux iPad Pro et du nouveau MacBook Pro au premier semestre de 2027, période durant laquelle Apple renouvelle traditionnellement l’ensemble de sa gamme d’accessoires liés à la tablette.

Des batteries pensées pour la réparabilité

Le changement le plus notable concerne potentiellement la conception interne de ces stylets. Apple travaille sur des systèmes de batterie plus facilement remplaçables afin de se conformer aux futures exigences de la Commission européenne en matière de réparabilité. Les modèles actuels d’Apple Pencil présentent en effet des composants collés qui rendent toute réparation de la batterie particulièrement complexe pour l’utilisateur ou même pour un réparateur agréé.

Cette évolution technique s’inscrit dans une tendance réglementaire plus large en faveur du droit à la réparation en Europe. Le délai fixé au début de 2027 laisse à Apple le temps nécessaire pour adapter ses chaînes de production à ces nouvelles contraintes. Les utilisateurs pourraient ainsi bénéficier de stylets plus durables, même si les changements de conception induits par cette réparabilité accrue restent encore incertains sur le plan esthétique et tarifaire. Cette orientation pourrait également préfigurer des évolutions similaires sur d’autres accessoires du catalogue Apple, comme les AirPods.