Apple veut transformer les mouvements de la tête en commandes précises pour ses appareils portés sur le visage. Un brevet accordé décrit une méthode limitant la dérive des gyroscopes afin d’éviter des actions déclenchées sans geste volontaire.

Apple corrige la dérive des capteurs

Un casque ou des lunettes connectées s’appuient sur des gyroscopes, accéléromètres et magnétomètres pour mesurer leur orientation. Avec le temps, ces capteurs peuvent accumuler une erreur et interpréter un déplacement progressif comme une rotation réelle.

La solution consiste à renouveler régulièrement le point de référence. Après un mouvement intentionnel — tourner la tête, l’incliner ou regarder vers le haut — la position finale devient la nouvelle orientation neutre. Le geste suivant est alors calculé depuis cette base actualisée, ce qui réduit les faux déclenchements.

Des seuils pour distinguer une commande d’un mouvement parasite

Le système analyse l’amplitude, la vitesse et la durée de la rotation. Un geste contextuel volontaire peut ainsi être séparé d’une dérive lente ou d’un tremblement. Un filtre passe-haut éliminerait aussi les variations de basse fréquence, tandis qu’une réinitialisation automatique interviendrait après une période d’inactivité.

Cette technologie compléterait les travaux d’Apple sur le double suivi du regard, la reconnaissance gestuelle en environnement XR et les fonctions d’accessibilité du Vision Pro.

Une technologie pensée aussi pour les Apple Glasses

Le brevet couvre un affichage opaque avec vidéo passthrough comme un écran transparent superposant des informations au monde réel. Ce dernier pourrait donc concerner un futur Vision Pro, mais surtout des lunettes AR plus légères, où les gestes de tête offriraient une interaction discrète et mains libres. Ce dépôt de brevet ne garantit évidemment aucun lancement commercial, mais l’on peut supposer que la reconnaissance de mouvement continuera à évoluer avec les prochaines gammes d’appareils XR.