Apple continue de préparer l’après-Vision Pro et affine, brevet après brevet, les briques clés de l’informatique spatiale. L’un des derniers brevets accordés décrit un système de suivi oculaire à double voie, pensé pour améliorer la précision et la fiabilité du pointage par le regard dans un dispositif porté sur la tête — et potentiellement dans de futures lunettes connectées dotées d’un affichage.

Un suivi du regard redondant pour limiter les pertes et les erreurs

L’idée centrale consiste à combiner deux sous-systèmes de suivi du regard fonctionnant de manière coordonnée. En multipliant les “chemins” de mesure (capteurs optiques, caméras, sources infrarouges), l’appareil peut ainsi recouper les données en temps réel. L’objectif est de réduire les décrochages liés aux clignements, aux mouvements rapides, aux ombres, ou à des angles défavorables, tout en conservant une estimation stable de la direction du regard.

Calibration plus fine et réponse quasi instantanée

Le brevet insiste aussi sur l’alignement et l’adaptation aux morphologies (position des yeux, traits du visage), afin d’éviter des réglages manuels répétés. Apple met en avant une chaîne de traitement à faible latence : dans un environnement AR/VR, le moindre décalage entre le regard et la réaction de l’interface casse l’illusion et fatigue l’utilisateur.

Des technologies essentielles pour les interfaces XR

Un suivi oculaire plus robuste ouvre la porte à des interfaces où l’on sélectionne un élément en le regardant, avec un minimum de gestes. Cela renforce aussi le rendu fovéal, qui concentre la qualité graphique là où l’œil se pose, pour économiser énergie et calcul — un point particulièrement critique pour un produit léger. Enfin, ces progrès peuvent améliorer l’accessibilité, notamment pour piloter un système sans aucun contrôle manuel.

Comme toujours, un brevet n’annonce pas un produit à court terme. Mais ce dernier brevet révèle ici un objectif plus global et plus central pour Apple, qui consiste à rendre l’interaction par le regard toujours plus fiable, plus réactive et plus économe, afin que les prochaines générations d’appareils XR d’Apple soient encore plus simples et intuitives à utiliser.