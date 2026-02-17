Apple poursuit discrètement le développement de futures lunettes XR plus légères et moins énergivores. Un récent brevet met en lumière une architecture inédite de suivi oculaire, spécifiquement conçue pour des appareils de type lunettes XR (bien plus compacts que le Vision Pro).

Le document décrit « un modèle rotationnel de l’œil avec N degrés de liberté », abandonnant l’approche classique basée sur un centre fixe. À la place, Apple introduit une « région centroïde » dans laquelle le centre de rotation peut varier, reflétant ainsi plus fidèlement la biomécanique réelle de l’œil humain.

Deux pipelines pour réduire la consommation et améliorer la réactivité

Plutôt que de recalculer en permanence un modèle complet à cinq degrés de liberté, Apple segmente le traitement en deux niveaux :

Un « estimateur » de référence, exécuté à basse fréquence, qui construit le modèle rotationnel complet.

Un estimateur de regard, fonctionnant à haute fréquence, qui ne calcule que l’élévation et l’azimut en s’appuyant sur le modèle existant.

Le résultat est une réduction significative de la charge de calcul et de la consommation énergétique, un point crucial pour des lunettes XR destinées à un usage quotidien.

Un suivi fiable malgré l’occlusion et un matériel minimal

Le brevet précise que le système peut fonctionner avec une seule caméra par œil et sans source lumineuse infrarouge dédiée. Ce dernier doit rester opérationnel même en cas « d’occlusions » ou lorsqu’« un ensemble suffisant de reflets lumineux ne peut être obtenu ».

Apple combine ainsi un suivi basé sur les reflets (glints) et une analyse des caractéristiques de la pupille, de l’iris ou du limbe. Si les reflets sont insuffisants, le système « peut s’appuyer uniquement sur d’autres caractéristiques de l’œil ». Des réseaux neuronaux évaluent et fusionnent alors les données afin de produire un vecteur de regard final fiable.

En filigrane, cette innovation confirme la stratégie d’Apple : miniaturiser le suivi oculaire tout en conservant précision et robustesse. Un signal fort en faveur de lunettes XR plus discrètes, plus autonomes et potentiellement grand public dans les années à venir.