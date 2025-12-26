Un brevet récemment publié par Apple lève le voile sur une évolution majeure du Vision Pro et, plus largement, de ses futurs appareils de réalité mixte. Le document décrit en effet un système inédit de recalibrage du regard capable de s’ajuster automatiquement en temps réel, et sans interrompre l’expérience de l’utilisateur.

Une calibration invisible intégrée à l’interface

Contrairement aux méthodes actuelles, qui imposent des phases de calibration dédiées, Apple imagine un dispositif capable de recalibrer le suivi oculaire pendant l’utilisation normale du casque. Icônes, claviers virtuels ou fenêtres vidéo deviennent alors des repères naturels permettant d’« observer la direction du regard de l’utilisateur et de la comparer à la position connue des éléments affichés », afin de corriger instantanément d’éventuels écarts.

Cette approche permettrait au système de s’adapter aux changements de posture, aux mouvements de la tête ou aux ajustements du casque, sans que l’utilisateur n’ait à s’en soucier. Pour améliorer la précision, certains éléments de l’interface pourraient même « modifier leur taille, leur luminosité ou leur position » afin de réduire la fatigue visuelle et affiner la détection.

Un Vision Pro plus confortable et plus intelligent

Le brevet évoque également un ajustement automatique lié au positionnement du casque sur le visage. Si le Vision Pro glisse ou si l’utilisateur s’allonge, le système détecte ces variations et lance une recalibration discrète. Une fenêtre vidéo mobile pourrait même servir de support à ce processus, y compris pendant le visionnage de contenus ou le multitâche.

En intégrant la calibration du regard au cœur des interactions quotidiennes, Apple cherche à rendre le Vision Pro plus intuitif, plus précis et mieux adapté à un usage prolongé. L’objectif est ici de réduire les frictions de l’informatique spatiale et perfectionner l’interaction par le regard, appelée à devenir centrale dans les futures générations d’appareils immersifs.