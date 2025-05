Apple a récemment publié 93 nouvelles demandes de brevet, dont plus de 99 % sont des mises à jour de brevets existants. Cette tendance, qui dure depuis plusieurs semaines, laisse penser que les efforts des ingénieurs d’Apple se concentrent actuellement sur le développement de l’IA plutôt que sur l’introduction de nouvelles innovations matérielles. Dans cette masse de mises à jour, un brevet parvient toutefois à se démarquer : le brevet 20250164812, qui porte sur les futures générations de casques XR de type Apple Vision Pro, offre un aperçu de nouvelles fonctionnalités axées sur le confort utilisateur et l’adaptabilité.

Ce brevet décrit en effet un HMD dont les écrans peuvent être repositionnés par rapport aux yeux de l’utilisateur, améliorant ainsi le confort et la convivialité dans divers contextes et pour différents types de visages. Le dispositif comporte des actionneurs manuels et automatiques — tels que des molettes, moteurs ou composants télescopiques — permettant d’ajuster la distance et l’angle de l’écran. Ces ajustements peuvent être personnalisés selon l’activité, la morphologie de l’utilisateur ou l’environnement.

Certains modèles pourraient même intégrer des capteurs de suivi du regard pour optimiser dynamiquement l’angle de l’écran en fonction de l’endroit où l’utilisateur regarde, offrant ainsi une expérience plus ergonomique et sur mesure. Il y a fort à parier que ces innovations n’intègreront pas l’Apple Vision Pro 2 ou l’Apple Vision « standard » (dont la sortie est prévue pour 2026), mais bien plutôt de futurs modèles placés plus loin dans le calendrier d’Apple.