Apple s’est vu accorder par l’USPTO (bureau américain des brevets) un nouveau brevet visant à améliorer la reconnaissance du pincement dans les environnements XR via des « zones de doigts » désignées. Ce brevet s’appuie sur les avancées précédentes en matière de suivi des mains et cherche à affiner les interactions gestuelles dans les expériences de réalité augmentée et virtuelle. En définissant des zones de contact spécifiques sur les doigts et les mains, Apple vise à distinguer les pincements intentionnels des pincements accidentels, améliorant ainsi la précision des entrées. Cette approche prend en compte des facteurs tels que le suivi du regard, l’interface utilisateur et d’autres éléments contextuels pour valider un geste de pincement avant de déclencher une action.

Le brevet décrit une méthode d’apprentissage automatique qui classe les pincements en fonction du contact entre des zones prédéfinies des doigts, filtrant ainsi les contacts involontaires ce qui permet de réduire la charge de calcul. Si un pincement est détecté mais que les doigts glissent hors des zones désignées tout en restant en contact, le système peut annuler l’action d’entrée afin d’éviter les erreurs. De plus, si le relâchement du pincement se produit à un point différent du contact initial, l’action peut également être invalidée.