Si l’on en croit un nouveau brevet déposé auprès de l’USPTO (bureau des brevets américain), Apple réfléchit à nouveau dispositif d’entrée portatif multifonction conçu pour des casques de réalité étendue (XR), dispositif visant à faciliter certains types d’interaction comme l’écriture, le dessin et le jeu. L’appareil, qui s’inspire des précédents brevets d’Apple en matière de suivi spatial, prend la forme d’un contrôleur assez épais semblable à un gros crayon et intègre une technologie avancée de détection d’occultation optique. Les méthodes classiques de suivi spatial de type « outside-in » reposent généralement sur des réseaux d’émetteurs lumineux et des caméras pour déterminer la position de l’appareil, mais ces systèmes peuvent être gourmands en ressources et en énergie — notamment lorsque certains émetteurs sont masqués ou hors du champ de vision. L’approche d’Apple cherche à optimiser la consommation d’énergie en détectant quels émetteurs sont occultés et en réduisant ou désactivant leurs activités (tout en maintenant bien sûr les performances de suivi).

Le brevet décrit un ensemble sophistiqué de capteurs intégrés à l’appareil, incluant des capteurs optiques, des caméras orientées vers l’extérieur, des capteurs ultrasoniques et infrarouges, des jauges de force et des unités de mesure inertielle (IMU). Son design ergonomique permet différentes prises en main et intègre des zones tactiles ainsi que des repères pour les doigts afin de faciliter une utilisation intuitive. Apple imagine cet appareil comme un outil polyvalent, capable de s’adapter à de nombreuses postures de la main et de répondre à une grande variété d’entrées. Au-delà de l’écriture et du dessin, il pourrait aussi servir de contrôleur de jeu dynamique ou d’outil créatif dans les environnements XR.