Un brevet récent déposé par Apple montre que la firme de Cupertino n’a pas perdu l’espoir d’intégrer la batterie du Vision Pro directement dans le casque. Ce nouveau brevet décrit un système d’intégration de batteries directement dans les rails de guidage du module optique (qui ajustent la distance interpupillaire (IPD) de l’utilisateur). Cette approche permettrait de garantir un équilibre entre l’autonomie de la batterie, les performances de l’appareil et un format compact. Les casques XR autonomes « traditionnels » nécessitent le plus souvent une recharge fréquente ou une batterie externe, mais Apple envisage désormais d’utiliser des batteries lithium cylindriques, en pochette ou prismatiques, capables de se loger dans les espaces situés entre les différents composants du casque.

Ces batteries intégrées pourraient gérer les tâches à faible consommation, le stockage de mémoire ou les pics de puissance, et ce sans qu’il soit nécessaire de modifier le form factor général du Vision Pro. De plus, l’utilisation de matériaux composites pour les rails de guidage améliore la résistance thermique et mécanique, supprimant au passage la nécessité de boîtiers de batterie encombrants (ce qui in fine réduit le poids de l’appareil et les coûts de fabrication). Cette intégration ultra optimisée permettrait au casque de fonctionner indépendamment d’une source d’alimentation principale pendant de courtes périodes, comme lors des redémarrages ou en mode basse consommation. Le brevet suggère en outre qu’un casque pourrait inclure jusqu’à quatre rails de guidage intégrant des batteries.