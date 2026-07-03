Apple continue d’explorer de nouvelles façons d’interagir avec la réalité augmentée et la réalité mixte. Un brevet récemment publié décrit une interface capable d’associer le suivi des mains, les capteurs d’un appareil porté au poignet et des indices visuels afin de manipuler des objets virtuels avec plus de précision. L’Apple Watch pourrait ainsi devenir un accessoire de contrôle naturel pour Vision Pro et, à terme, pour de futures lunettes intelligentes.

Tourner le poignet pour naviguer dans une interface virtuelle

L’une des idées centrales du brevet repose sur la détection de mouvements effectués avec une main fermée. Un utilisateur pourrait, par exemple, serrer le poing puis faire pivoter son poignet pour parcourir un contenu, à la manière d’une molette virtuelle. Le système ignorerait les rotations ordinaires de la main afin d’éviter les commandes déclenchées involontairement.

Cette approche permettrait de réduire les gestes amples et répétitifs, parfois fatigants dans les interfaces spatiales. La direction ou l’amplitude de la rotation pourraient aussi influencer le défilement, offrant ainsi un contrôle plus progressif qu’un simple geste binaire.

Des raccourcis gestuels mieux expliqués à l’écran

Apple envisage également d’afficher des repères visuels directement dans les éléments virtuels. Un bouton pourrait ainsi signaler qu’il peut être activé par un pincement dans le vide, une fermeture de la main ou un mouvement précis, sans devoir viser exactement son emplacement.

Le brevet prévoit aussi des actions par défaut : lorsqu’une notification ou une fenêtre propose plusieurs choix, un geste pourrait lancer immédiatement l’option principale. L’objectif est de rendre l’interface plus rapide, tout en laissant au système le soin de contextualiser les mouvements pour limiter les erreurs.

L’Apple Watch comme couche d’interaction supplémentaire

Les capteurs de mouvement d’une montre connectée pourraient compléter les caméras et le suivi visuel du casque. Apple décrit notamment l’affichage d’informations liées à un appareil porté au poignet lorsqu’un geste est détecté. Rien ne garantit évidemment l’arrivée prochaine de ces fonctions, mais ce brevet illustre la volonté d’Apple de construire une grammaire gestuelle plus discrète et surtout mieux adaptée à l’informatique spatiale.