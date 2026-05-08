Apple continue de travailler en profondeur sur l’avenir de sa plateforme Vision. Une nouvelle demande de brevet auprès de l’USPTO (bureau des brevets américain) décrit un système d’enceinte optique avancée destiné à de futurs casques de réalité mixte, mais aussi potentiellement à des lunettes connectées plus compactes (si Apple parvient à miniaturiser cette technologie).

Une architecture optique pensée autour de l’œil

Le brevet ne se limite pas à un simple châssis interne. Il décrit un module capable de maintenir les écrans, les lentilles et les capteurs dans une structure extrêmement précise, tout en autorisant des ajustements dynamiques par rapport aux yeux de l’utilisateur.

L’enjeu est majeur pour les appareils de spatial computing : un léger décalage optique peut réduire la netteté, fatiguer les yeux, perturber la perception de profondeur ou dégrader le suivi oculaire. Apple imagine donc un ensemble mobile, guidé par des capteurs et des moteurs, capable d’aligner plus finement l’affichage avec la position réelle des yeux.

Moins de reflets, plus de confort visuel

Une structure monobloc pour gagner en précision

Apple évoque aussi des revêtements internes à très faible réflectance, avec moins de 4 % de réflexion dans le spectre visible et moins de 5 % en proche infrarouge. Ces traitements doivent limiter les lumières parasites, améliorer le contraste et renforcer la fiabilité du suivi oculaire.

Autre point important : l’enceinte optique serait pensée comme une structure monobloc. Une telle conception permettrait de réduire les tolérances mécaniques, les risques de désalignement mais aussi le poids du composant.

Ce brevet ne garantit évidemment pas l’arrivée immédiate d’un nouveau Vision Pro ou de lunettes Apple, mais cela montre toutefois que la marque pommée travaille toujours sur les la partie hardware du spatial computing… ce qui évidemment ne rentre pas vraiment dans le narratif de ceux qui s’empressent tous les 4 jeudis d’enterrer la plateforme.