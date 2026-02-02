Alors qu’Apple pourrait lancer ses premières lunettes intelligentes dès fin 2026, l’ensemble de la filière mondiale de l’optique AR commence déjà à se transformer. Si l’on en croit les bonnes sources de DigiTimes, plusieurs fournisseurs asiatiques, notamment à Taïwan, adaptent leurs investissements et leurs priorités technologiques pour répondre à ce qu’ils anticipent comme un nouveau standard industriel porté par la marque à la pomme.

Apple, futur moteur de la démocratisation des lunettes AR

Si Meta domine actuellement le segment émergeant des lunettes connectées, l’arrivée d’Apple est perçue comme le véritable déclencheur d’une adoption à grande échelle. Selon les acteurs du secteur, la société californienne pourrait imposer des exigences techniques élevées en matière d’optiques, de miniaturisation et d’intégration logicielle, poussant ainsi toute la chaîne d’approvisionnement à accélérer sa transformation.

Ceci est un simple concept 3D

Des fournisseurs taïwanais déjà en ordre de bataille

Kinko Optical par exemple a récemment inauguré un centre de recherche dédié à l’AR, la VR et la réalité mixte, soutenu par un investissement de plusieurs millions de dollars. L’entreprise développe simultanément des guides d’ondes nano-imprimés et des moteurs optiques avancés, deux briques essentielles pour les futures générations de lunettes intelligentes. D’autres acteurs comme Asia Optical, JMO Corp. ou Aiimax Innovation multiplient également les partenariats autour des technologies de metalens et d’optiques miniaturisées.

Avec Samsung, également positionné pour lancer ses propres lunettes AR en 2026, l’entrée d’Apple sur ce nouveau marché pourrait in fine accélérer la standardisation, faire baisser les coûts et structurer durablement un marché encore très fragmenté, ce qui annoncerait une nouvelle phase de maturité pour les technologies portables immersives