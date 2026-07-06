Après les films en 2017, Apple décide de proposer gratuitement une mise à niveau en 4K pour les séries achetées sur l’iTunes Store ou l’application Apple TV. C’est en cours de déploiement.

Les séries TV passent gratuitement en 4K chez Apple

Si vous avez acheté l’une des séries TV ci-dessous en 720p ou 1080p, Apple vous propose désormais la version 4K sans frais supplémentaires :

Aftertaste (saison 1)

Alaska : L’aéroport de l’extrême (saison 5)

American Magik (saison 1)

Aéroports de l’extrême : Afrique (saison 2)

Auto Exotica (saison 2)

Black, Brilliant, and Bold (saison 1)

Blossoms Shanghai (saison 1)

Bong Zombies (saison 1)

Building Nations (saison 1)

Car & Country Quest (saison 1)

Changing of the Gods (saison 1)

Chasing the Tide (saison 1)

Claire-ity (saison 1)

Clash of Dynasties: St. Edward vs Walsh Jesuit

Drink: A Look Inside the Glass (saison 1)

Founder (saison 1)

Gatherings (saison 1)

Gentle and Lowly Video Study (saison 1)

Guerrera (saison 1)

Gus Plus Us (saison 1)

Heated Rivalry (saison 1)

Honor Guard (saison 1)

Hunting to Save the Rhinos (saison 1)

Killer Whales (saison 2)

L’Australie vue du ciel – (Aerial Australia)

L’Envoyé (premier épisode) – (The Envoy)

Legacy Makers (saison 1)

Mad Men (saisons 1 à 7)

Missionary: Obeying the Great Commission (saison 1)

My Name is Anxiety (saison 1)

Office Joe (saison 1)

Perfect Sweat (saison 1)

Q: Into the Storm

Rich Africans (saison 1)

RuPaul’s Drag Race UK (saison 5)

Selling Superman (saison 1)

Sexpectations (saison 1)

Star Trek: Strange New Worlds (saison 1)

That’s Wine (saison 1)

The Basement Talks (saison 1)

The Coroner’s Assistant (saison 1)

The Eternal White (saison 1)

The Hunting Wives (saison 1)

The Religion Business and the Nonprofit Goliath (saison 1)

The RVers (saisons 3 et 4)

The Twilight Zone : La Quatrième Dimension (reboot) (saison 1)

The Wingfeather Saga (saison 2)

Third Shift

Tractor Ted (saison 3)

Apple n’a encore rien annoncé publiquement, mais le changement a été repéré par Sigmund Judge sur Threads.

Cela reste en cours de déploiement. Il est donc possible qu’Apple vous propose encore la version 720p ou 1080p des séries dans la liste. Si c’est le cas, alors la version 4K gratuite arrivera d’ici les prochains jours ou prochaines semaines. De plus, on peut imaginer que la liste des séries va augmenter au fil du temps.