Apple TV a lancé la promotion de la saison 4 de Ted Lasso avec un week-end d’événements organisé à Kansas City, ville natale du personnage incarné par Jason Sudeikis. L’acteur, également producteur exécutif de la série, était présent aux côtés de Juno Temple, Brendan Hunt, Jeremy Swift et Abbie Hern pour marquer le retour très attendu de l’une des comédies les plus populaires du service.

Un lancement événement autour de Jason Sudeikis

Les festivités ont notamment compris une conférence de presse au CPKC Stadium, une soirée spéciale destinée aux fans et une projection du premier épisode de la nouvelle saison au Regnier Extreme Screen. Apple TV mise clairement sur la dimension affective de Ted Lasso, dont le succès repose autant sur l’humour que sur une approche optimiste sur le sport, l’échec et la reconstruction personnelle.

Cette quatrième saison comptera 10 épisodes. Le premier sera disponible le 5 août sur Apple TV, puis un nouvel épisode sera mis en ligne chaque mercredi jusqu’au 7 octobre 2026.

Ted revient à Richmond avec un nouveau défi

L’intrigue ramènera Ted Lasso à Richmond, mais dans un contexte différent. Cette fois, il devra entraîner une équipe féminine de football évoluant en deuxième division. Apple présente cette saison comme celle des prises de risque, où Ted et son groupe devront apprendre à « sauter avant de regarder ».

Une saison 4 pour relancer le phénomène

Après avoir longtemps semblé close, l’histoire de Ted Lasso redémarre donc avec un changement de terrain symbolique. En plaçant le football féminin au centre du récit, Apple TV peut renouveler sa série sans renier ce qui a fait sa force : des personnages attachants, une énergie collective et une foi presque contagieuse dans la possibilité de toujours faire mieux… ensemble.