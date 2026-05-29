C’est le jour du lancement pour Star City, la nouvelle série de science-fiction produite par Apple TV et issue de l’univers de For All Mankind. Les deux premiers épisodes sont disponibles dès ce 29 mai sur la plateforme, avant une diffusion hebdomadaire chaque vendredi. La série au complet est composée de huit épisodes.

La course à l’espace vue depuis l’Union soviétique

Apple présente Star City comme une « création audacieuse » inspirée de For All Mankind. Le pitch reprend le grand point de bascule de la série mère : dans cette histoire alternative (ou uchronie), l’Union soviétique a été la première nation à poser le pied sur la Lune, bouleversant durablement l’équilibre mondial.

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Mais là où For All Mankind suivait surtout le camp américain, Star City traverse le rideau de fer. La série explore les secrets, les rivalités et les sacrifices du programme spatial soviétique, dans une ambiance nettement plus sombre et plus proche du thriller d’espionnage à tendance paranoïaque.La série s’intéresse autant aux cosmonautes qu’aux agents, ingénieurs et responsables politiques qui façonnent, dans l’ombre, la conquête spatiale soviétique.

Un spin-off plus tendu et plus politique

Créée par les showrunners Ronald D. Moore, Ben Nedivi et Matt Wolpert, Star City réunit notamment Rhys Ifans, Anna Maxwell Martin, Alice Englert, Solly McLeod et Adam Nagaitis. Le choix du titre renvoie à la véritable Cité des Étoiles, près de Moscou, centre historique d’entraînement des cosmonautes. Cette référence ancre la fiction dans un imaginaire réaliste, tout en prolongeant la grande uchronie d’Apple TV.

Star City connaitra t-elle le même succès que son prédécesseur ? A l’heure où les tensions géopolitiques sont à nouveau vives entre les grandes puissances (la Chine en plus), la série prend en tout cas une toute autre coloration et pourrait vraiment séduire amateurs de récits d’espionnage en pleine guerre froide.