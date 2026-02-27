Apple TV confirme ses ambition dans la science-fiction avec Star City, premier spin-off issu de l’univers de For All Mankind. La plateforme, déjà saluée pour ses séries de SF/fantastique comme Severance, Silo, See, Invasion, Foundation, Dark Matter, Pluribus ou bien encore Monarch: Legacy of Monsters, inaugure ainsi une stratégie d’extension de ses franchises phares.

Attendue le 29 mai prochain, la série comptera huit épisodes. Les deux premiers seront disponibles dès le lancement, avant une diffusion hebdomadaire. Cette nouveauté, qui consolidera l’un des univers les plus ambitieux du catalogue Apple, est annoncée peu de temps avant la cinquième saison de For All Mankind qui débutera le 27 mars sur la plateforme.

La course à l’espace vue depuis l’Union soviétique

Contrairement à la série originale, Star City adopte le point de vue soviétique. Décrite comme “un thriller paranoïaque intense”, la série replonge dans un moment clé de cette uchronie, lorsque l’URSS devient la première nation à envoyer un homme sur la Lune.

Le récit explore l’envers du rideau de fer, en suivant cosmonautes, ingénieurs et agents du renseignement impliqués dans le programme spatial soviétique. La série devrait ainsi dévoiler les sacrifices humains et politiques derrière cette conquête historique (revisitée).

Un casting prestigieux pour lancer l’ère des spin-offs

Rhys Ifans, aperçu récemment dans House of the Dragon, incarne l’un des rôles principaux. Ce dernier partage l’affiche avec Anna Maxwell Martin, Agnes O’Casey, Alice Englert, Solly McLeod ou bien encore Adam Nagaitis. La série est développée par Ben Nedivi, Matt Wolpert et Ronald D. Moore, déjà associées au succès de For All Mankind.

Avec Star City, Apple TV démontre donc sa volonté de bâtir des univers durables et interconnectés. Si cette expérience séduit le public, nul doute qu’il en sera ensuite de même pour d’autres séries au long court.