For All Mankind n’a pas dit son dernier mot, avec Apple annonçant aujourd’hui renouveler la série pour une saison 5. Il y aura même un spin-off qui a pour nom Star City.

« Notre fascination pour le programme spatial soviétique s’est accrue au fil des saisons de For All Mankind », ont déclaré les producteurs exécutifs Matt Wolpert et Ben Nedivi. « Plus nous en apprenions sur cette ville secrète située dans les forêts à l’extérieur de Moscou, où les cosmonautes et les ingénieurs soviétiques travaillaient et vivaient, plus nous voulions raconter l’histoire de l’autre côté de la course à l’espace. Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l’idée de poursuivre la construction de l’univers historique alternatif de For All Mankind avec nos partenaires d’Apple et de Sony ».

Expansion robuste de l’univers de For All Mankind, Star City est un thriller propulsif et paranoïaque qui nous ramène au moment clé de la course à l’espace, lorsque l’Union soviétique est devenue la première nation à envoyer un homme sur la Lune. Mais cette fois, nous explorons l’histoire de derrière le rideau de fer, en montrant la vie des cosmonautes, des ingénieurs et des officiers de renseignement intégrés parmi eux dans le programme spatial soviétique, et les risques qu’ils ont tous pris pour propulser l’humanité vers l’avant.

« Avec chaque nouvelle saison, For All Mankind continue de construire un monde fascinant et de capter des audiences mondiales grâce à des histoires de grande qualité qui ont été si habilement développées par Ron, Matt et Ben », a déclaré Matt Cherniss, responsable de la programmation pour Apple TV+. « Il y a tant de choses à explorer, et nous, ainsi que nos partenaires chez Sony, sommes impatients de plonger dans ce nouveau chapitre de l’univers captivant de For All Mankind ».

Il n’y a pour le moment aucune date de sortie pour la saison 5 de For All Mankind ou le spin-off Star City.