L’aventure continue pour Monarch: Legacy of Monsters, avec Apple TV+ annonçant renouveler la série pour une saison 2. Ça ne s’arrête pas là, puisqu’il y aura également des spin-offs.

« Monarch: Legacy of Monsters a laissé une empreinte indélébile dans le cœur, l’esprit et l’imagination des téléspectateurs du monde entier, grâce au brio de Chris, Matt, Kurt, Wyatt et à l’incroyable talent des acteurs et de l’équipe créative », a déclaré Morgan Wandell, responsable du développement international d’Apple TV+. « Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée que les téléspectateurs aient non seulement la chance de vivre encore plus de sensations fortes dans la deuxième saison, mais aussi d’embarquer pour de nouveaux voyages épiques dans la franchise, à mesure que nous étendons le Monsterverse de Legendary ».

Après la bataille tonitruante entre Godzilla et les Titans qui a rasé San Francisco, et la révélation que les monstres sont réels, la série suit deux frères et sœurs sur les traces de leur père pour découvrir les liens de leur famille avec l’organisation secrète connue sous le nom de Monarch. Des indices les conduisent dans le monde des monstres et finalement dans le trou du lapin de l’officier de l’armée Lee Shaw (interprété par Kurt Russell et Wyatt Russell), dans les années 1950 et un demi-siècle plus tard, lorsque Monarch est menacée par ce que Lee Shaw sait. Cette saga dramatique, qui s’étend sur trois générations, révèle des secrets enfouis et la façon dont des événements épiques et bouleversants peuvent se répercuter dans nos vies.

Il n’y a pour le moment aucune information sur la date de sortie pour la saison 2, tout comme il n’y a pas de détails sur les spin-offs.